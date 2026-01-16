забавянето на изграждането на АМ "Русе – Велико Търново" в публикация в своя Facebook профил.
В нея той посочва, че в момента строителството се извършва само в участъка на обхода на град Бяла от Пейчиново до Ценово.
Ето какво пише депутатът (публикуваме текста без редакторска намеса):
По магистралата Русе - Велико Търново се работи само в участъка на обхода на град Бяла от Пейчиново до Ценово. Но за две години и над 90 милиона евро вече изплатени, трябваше да се свърши много повече. Искам да ви споделя какво ме притеснява, защото това са онези детайли, които се виждат само когато дълго време работиш като народен представител и си наблюдавал как реално се вземат решения.
Става дума за обществена поръчка, която е малка като стойност, напълно изпълнима в техническата си част, но въпреки това се оказва блокирана, което логично поражда въпроса дали просто са отстранени неподходящи фирми или умишлено се търси забавяне, така че следващото управление да поеме негативите и отговорността.
Именно такива на пръв поглед дребни процедури често са инструмент за задкулисни игри, които не се виждат в новините за милиардни договори, но реално спират проектите.
Фактите от вчера са показателни. АПИ прекрати обществената поръчка за изменение на Подробния устройствен план за участъците от автомагистралата от Бяла до Русе. Без актуален ПУП държавата не може да отчуждава земи и строителството не може да започне законно, независимо какви договори са подписани.
Процедурата е за 88 хиляди евро, сума, която контрастира рязко с 25-те милиона евро на километър за строителство, а в момента именно тя се превръща в препъникамък за целия проект.
През последните месеци неведнъж изразявах притеснения, че зад публичния оптимизъм по темата има сериозни рискове. Зададох неудобни въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, от когото получих уверения, че проектът се движи по план и че процедурите са под контрол.
Днешната ситуация показва друго.
Аз ще продължа да следя темата и да ви информирам, защото цената на подобни забавяния винаги се плаща от гражданите.
