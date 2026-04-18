Докато цените на горивата растат ежедневно заради напрежението в Близкия изток, най-евтиният дизел в България в момента може да бъде намерен в Русе. На бензиностанция Power Oil в крайдунавския град горивото се продава за 1,67 евро на литър – цена, която е значително под средните нива за страната, показва справка в сайта Fuelo.

Най-високи нива: Shell и Eko (1,81 евро/л), следвани от Petrol (1,80 евро/л).

Среден сегмент: Lukoil, OMV и Rompetrol поддържат цена от 1,79 евро/л, а "Круиз“ – 1,78 евро/л.

Бюджетни варианти: Dieselor (1,77 евро/л) и "Еко Петрол“ (1,75 евро/л).