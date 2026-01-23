Без електронни плащания на данъци и такси до 25 януари в Русе
©
Мярката е необходима с цел осигуряване на коректна обработка на данните и предотвратяване на извършването на плащания по време на техническия процес по годишното начисляване на задълженията.
След приключване на годишното облагане, задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2026 г. на лицата, засегнати от отмененото зониране на град Русе, ще бъдат автоматично коригирани, като ще бъдат приспаднати надвнесените суми за 2024 и 2025 г.
С оглед на изложеното, кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2026 г. ще започне от 1 февруари 2026 г.
От дирекция "Местни данъци и такси“ поднасят извинения за временното неудобство и благодарят на гражданите за проявеното разбиране.
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Сигурността на гражданите е общ приоритет и изисква добро партньорство, доверие и реална подкрепа
21.01
Началникът на Военното окръжие в Русе полковник Васил Петров бе удостоен с плакет от областния управител Драгомир Драганов
20.01
Белчев за изграждането на АМ "Русе - Велико Търново": За две години и над 90 милиона евро вече изплатени, трябваше да се свърши много повече
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.