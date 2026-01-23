Във връзка с извършването на годишното облагане на имотите за 2026 г., Община Русе уведомява гражданите и юридическите лица, че в периода от 17 ч. на 23 януари до 00:00 ч. на 25 януари ще бъде временно преустановена работата на електронните сервизи за плащане, използвани от посредници – банки и оператори на система за платежни услуги, както и виртуалната ПОС система, достъпна чрез официалния сайт на Община Русе.Мярката е необходима с цел осигуряване на коректна обработка на данните и предотвратяване на извършването на плащания по време на техническия процес по годишното начисляване на задълженията.След приключване на годишното облагане, задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2026 г. на лицата, засегнати от отмененото зониране на град Русе, ще бъдат автоматично коригирани, като ще бъдат приспаднати надвнесените суми за 2024 и 2025 г.С оглед на изложеното, кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2026 г. ще започне от 1 февруари 2026 г.От дирекция "Местни данъци и такси“ поднасят извинения за временното неудобство и благодарят на гражданите за проявеното разбиране.