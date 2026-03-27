Областна дирекция на МВР – Русе уведомява гражданите, че на 3 април 2026 г. (петък) административното обслужване в сектор "Пътна полиция“ временно ще бъде преустановено.Причината е планирано прекъсване на електрозахранването в района, свързано с планирана профилактика на електросъоръженията, за което е получена предварителна информация от електроразпределителното дружество.От полицияна молят гражданите да имат предвид временното неудобство и да планират посещенията си в друг работен ден.При спешни и неотложни случаи можете да се свържете с телефон 112.