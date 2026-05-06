Припомняме, че по случай празника на Русе днес градският транспорт в града ще бъде безплатен за жителите и гостите на града. Целта е да се улесни придвижването до празничните събития и да се намали автомобилния трафик в централната градска част. През деня автобусните и тролейбусните линии ще се движат по празнично разписание.

При линии № 5 и № 19 е въведено адаптирано разписание по следния график:

Автобусна линия № 5

Часове на тръгване от Централна гара: 06:50, 08:10, 09:30, 11:05, 12:55, 14:15, 15:35 ч.

Часове на тръгване от Кооперативен пазар: 07:25, 08:50, 10:05, 11:45, 13:35, 14:55 ч.

Автобусна линия № 19

Часове на тръгване от Кооперативен пазар: 05:55, 07:15, 09:00, 10:55, 12:15, 13:40, 15:00, 16:30, 18:15, 20:10 ч.

Часове на тръгване от "Метро“: 06:40, 08:15, 10:10, 11:35, 13:00, 14:25, 15:50, 17:35, 19:30, 20:55 ч.