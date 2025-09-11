ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безплатен куклен театър за всички първолаци в Русе
Инициативата надхвърля рамките на символичен жест. В момент, когато обществото ни е изправено пред тревожни прояви на агресия между деца, отчуждение, липса на емпатия и уважение, културните и образователни институции имат мисия. Театърът е пространство, в което детето се учи да съпреживява, да различава добро от зло, да изразява чувства, да изгражда духовни ориентири и естетически вкус. Именно затова първият учебен ден е избран за начало на тази инициатива – защото образованието и културата са две страни на една и съща отговорност: възпитанието на бъдещите граждани.
Жестът е възможен благодарение на увеличената субсидия, която Община Русе предоставя на Куклен театър – Русе въз основа на договора за смесено финансиране. Това решение на местната власт е показателно за съзнанието, че културата не е периферия, а важен стълб в развитието на общността и индивидуалната личност. Инвестицията в достъпна култура е инвестиция в бъдещето на града – в изграждането на деца, които един ден ще бъдат отговорни и съзидателни възрастни.
Съществен принос за реализирането на инициативата има Регионалното управление на образованието – Русе. Под ръководството на д-р Росица Георгиева институцията активно съдейства ваучерите да достигнат до чина на всяко дете. По този начин образованието и културата демонстрират устойчиво партньорство, което поставя детето в центъра на вниманието – не просто като ученик, а като личност в процес на изграждане.
"Когато дете влезе в театралната зала, то не просто гледа спектакъл – то преживява. Научава се да съчувства, да се смее заедно с другите, да плаче заедно с тях, да търси смисъл. Вярваме, че именно чрез такива преживявания културата може да противодейства на апатията и отчуждението, които днес ни тревожат“, заявява директорът на Куклен театър – Русе, Теменуга Хараланова.
"Тази инициатива е още едно доказателство, че когато институциите работят заедно – местната власт, образованието и културата – резултатът е по-силен от сбора на отделните ни усилия. Подарените ваучери не са само покана за театър. Те са покана за по-добро общество“, допълва още тя.
