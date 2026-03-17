По повод 24 март – Световния ден за борба с туберкулозата, в Русе ще се проведе кампанията "Седмица на отворените врати“, насочена към ранното откриване и превенция на заболяването. По инициатива на СБАЛПФЗ "Д-р Димитър Граматиков – Русе“ в периода 19 – 31 март всеки работен ден от 9 до 12 часа ще се извършва безплатен скрининг за риск от туберкулоза. Прегледите ще се провеждат в лечебното заведение на ал. Лилия“ 1, съобщиха от общинската администрация.Кампанията включва:• попълване на анкета за оценка на риска от туберкулоза;• консултации със специалисти;• при съмнение за заболяване – прегледи и допълнителни изследвания.Желаещите да се включат могат да се запишат предварително на телефони: 082/813 964 и 082/813 900.Практиката показва, че кампанията "Седмица на отворените врати“ има съществен принос за ранното откриване на случаи на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция. Това позволява своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата на предаване на инфекцията.Въпреки че туберкулозата е предотвратимо и лечимо заболяване, тя продължава да бъде сериозен глобален здравен проблем. По данни на Световната здравна организация всяка година над 10 милиона души се разболяват, а повече от 1 милион губят живота си вследствие на заболяването. Това я прави водеща причина за смърт от инфекциозен причинител и една от десетте най-чести причини за смърт в света.Смята се, че около една четвърт от населението на света е заразено с туберкулоза. Рискът от развитие на заболяването е най-висок през първите две години след заразяване – около 5%. Без лечение смъртността достига приблизително 50%, но при съвременно лечение с противотуберкулозни медикаменти за 4 – 6 месеца около 90% от пациентите могат да бъдат излекувани.В България през последните десетилетия се наблюдава устойчива тенденция към намаляване на заболяемостта – от 49.9 на 100 000 души през 1998 г. до 13.7 на 100 000 през 2024 г.Положителна е и ситуацията в област Русе. През 2025 г. са регистрирани 14 случая на туберкулоза (7.52 на 100 000 население), при 19 случая през 2024 г. (10.12 на 100 000). Заболяемостта остава под средното ниво за страната, а за поредна година няма регистрирани заболели деца до 18-годишна възраст. Анализът на данните показва обща тенденция към понижаване на заболяемостта, смъртността и леталитета в региона.Повече информация за кампанията може да бъде намерена на интернет страниците на Регионална здравна инспекция – Русе и на СБАЛПФЗ "Д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД.