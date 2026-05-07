Община Русе кани младите хора и всички любители на активния начин на живот да се включат в безплатна открита тренировка по муай тай, която ще се проведе на 10 май /неделя/ от 11 часа на пл. "Княз Александър Батенберг“. Инициативата се организира съвместно от Международен младежки център – Русе и "Torus Ruse“ и е насочена към всички граждани, независимо от възрастта и предишния им опит в бойните спортове.

По време на събитието участниците ще имат възможност да се запознаят с основни техники от муай тай, да се включат в динамична физическа тренировка и да усетят духа на спорта, който възпитава дисциплина, увереност и самоконтрол. Организаторите са подготвили достъпна и мотивираща програма, подходяща както за начинаещи, така и за хора с интерес към активните спортове.

Събитието има за цел да насърчи здравословния и активен начин на живот сред младите хора, както и да създаде среда за личностно развитие, социална ангажираност и работа в екип.

В реализирането на инициативата ключова роля има Международният младежки център, който последователно подкрепя дейности, свързани с младежкото участие, неформалното образование и развитието на младежки инициативи в региона. Чрез подобни събития Центърът предоставя възможности младите хора да бъдат активни, вдъхновени и ангажирани с позитивни каузи и общности.

Събитието е част от дейностите по проект № BG-RRP-1.008-0008 "Изграждане на Международен младежки център – Русе“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.