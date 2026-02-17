Отворени врати и нови безплатни прегледи ще има в акушеро-гинекологичния комплекс в Университетската болница "Канев“ в Русе, съобщи Стела Кръстева от лечебното заведение.Първите "Отворени врати“ в комплекса за 2026 г. ще са днес от от 12:00 до 13:00 часа. По време на срещата бъдещите родители ще имат възможност да се запознаят с условията там, да получат информация за раждането и грижите за майката и бебето, както и да зададат своите въпроси на екипа, съобщи още Кръстева.Те припомни, че през тази седмица в АГ комплекса има и безплатни гинекологични прегледи, каквито предстоят и след 23 февруари като част от кампанията за профилактика и грижа за женското здраве, която организира лечебното заведение, предаде БТА.В диагностично-консултативния кабинет на АГ комплекса в Русе между 16:00 и 18:00 часа на 23 февруари, понеделник, ще преглежда д-р Искра Пенева, на 24 февруари, вторник, д-р Ивалина Граматикова, на 25 февруари, сряда, д-р Веселин Илиев, на 26 февруари, четвъртък, д-р Александър Ангелов. Записването за всички дати може да бъде осъществено на телефон 082 887 505 на 19 февруари, отбеляза още Стела Кръстева.Тя припомни, че именно редовните профилактични прегледи са ключови за ранното откриване и навременното лечение на гинекологични заболявания.