Безплатни изследвания за туберкулоза в Белодробната болница в Русе. Кампанията ще продължи две седмици
От следващия понеделник /8 декември/ до 19 декември от 09.00 ч. до 12.00 ч. в Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания /СБАЛПФЗ/ ще се провежда безплатен скрининг за риск от туберкулоза чрез анкети, прегледи и консултации.
При необходимост ще се правят и допълнителни изследвания, като проба Манту и снимка на белите дробове. Навременното откриване на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция обуславят своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията на други хора. Записването за прегледите става на един от следните два телефонни номера: 082/813964 или 082/813900.
Инициативата се реализира със съдействието на Регионалната здравна инспекция и е в изпълнение на дейностите, заложени в Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България, като е част от седмицата на т.нар. седмица на отворените врати. "Навременният медицински преглед и редовните изследвания са най-сигурният начин да се спре разпространението на болестта.
Туберкулозата се лекува успешно, когато бъде диагностицирана рано и когато лечението се провежда стриктно и последователно“, коментира Георгиев. Важно е да се знае, че в България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. Заболяването се разпространява по въздушен път, когато болни от белодробна туберкулоза кихат или кашлят. За заразяването е достатъчно вдишване само на няколко микроба.
По данни на Световната здравна организация от 2000 г. досега 79 млн. души са излекувани от туберкулоза. През 2023 г. в световен мащаб близо 10,8 милиона души са се разболели от туберкулоза. Болестта засяга най-вече възрастните в най-продуктивните им години, но въпреки това, всички възрастови групи са изложени на риск. Данните сочат още, че всяка година повече от 10 милиона души продължават да се разболяват от туберкулоза и повече от 1 милион умират от болестта. Това я прави водеща причина за смърт в света от един инфекциозен агент и е сред 10-те най-чести причини за смърт в световен мащаб. Смята се, че около ¼ от световното население е било заразено с туберкулоза, като след заразяване рискът от развитие на туберкулозно заболяване е най-висок през първите две години – около 5%, след което е много по-нисък.
През предходната година в Русенско са установени деветнайсет нови случая на туберкулоза. Въпреки че заболелите през изминалата година са със шестима повече спрямо 2023 година, то може да се каже, че разпространението на заболяването в региона е силно ограничено и е на ниво под средното за страната. За сравнение новите случаи на болестта през 2022 година също са били 19. Припомняме, че в национален план регистрираните лица с туберкулоза през 2024 година са били 913, а десет години по-рано – през 2014 г. – 1872.
