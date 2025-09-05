© Фейсбук Безплатни прегледи за диабет тип 2 в УМБАЛ "Канев“. Това съобщиха от лечебното заведение.



От септември до ноември в УМБАЛ "Канев“ ще се проведат безплатни скринингови прегледи за диабет тип 2, организирани в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести.



Прегледите са предназначени за лица над 18 години, които към момента нямат диагностицирано заболяване. Участието е независимо от здравноосигурителния статус и фамилната обремененост.



Ще бъдат извършени общо 120 прегледа. Кампанията е насочена към ранно откриване на риска от диабет тип 2. Прегледите се извършват от специалисти по Ендокринология и Вътрешни болести в кабинет във фоайето на Хирургичен блок.



Необходимо е предварително записване на телефона 082/887 351.



Диабетът тип 2 е сериозно, но предотвратимо заболяване. Навременната диагностика и промяната в начина на живот могат да намалят риска от тежки усложнения.