До края на март в Белодробната болница в Русе ще се извършват безплатни прегледи за туберкулоза. Инициативата е по случай световния ден за борба със заболяването, който отбелязваме всяка година на 24 март, посочи областният управител Орлин Пенков."Изключително важни в борбата със заболяването са превенцията, профилактиката и ранната диагностика," коментира още Пенков и каза, че целта на инициативата е инфекцията да бъде открита още в скрития ѝ период, което позволява своевременно лечение и прекъсване на веригата на заразяване. По данни на Световната здравна организация глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили над 83 милиона живота от 2000 г. насам. Кампанията се провежда със съдействието на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в града и дейностите са в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България. Областният управите заяви още, че е много важно да се знае, че от прегледите може да се възползва всяко лице, независимо от неговия здравен статус. Пенков обясни, че следващите кампании ще се проведат през юни, септември и декември. При откриването на случаи на туберкулоза своевременно се предприемат мерки за хоспитализация и лечение, допълни областният управител. Скринингът се провежда всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. в Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания /СБАЛПФЗ/ чрез анкети, прегледи и консултации. При необходимост ще се правят и допълнителни изследвания, като проба Манту и снимка на белите дробове. Записването за прегледите става на един от следните два телефонни номера: 082/813964 или 082/813900.Туберкулозата е сериозно заболяване, но при навременно откриване е лечима. Сред най-честите симптоми са продължителна кашлица, силна отпадналост, нощно изпотяване и продължителна леко повишена температура. В по-напредналите стадии може да се появи и задух. В около 15% от случаите заболяването протича без изразени симптоми, което прави профилактичните прегледи особено важни. Средно по около 150 – 200 души преминават през Тубдиспансера по време на кампаниите. Напоследък интересът към инициативата се увеличава все повече. В национален план регистрираните лица с туберкулоза през 2024 година са били 913, а десет години по-рано – през 2014 г. – 1872. През изминалата година в Русенско са установени 14 случая, а през 2024 заболелите в региона са били 19. Добрата новина е, че заболеваемостта от туберкулоза в областта е под средното ниво за страната, както и че за поредна година няма заболели на възраст под 18 години. Тенденцията в региона е за понижаване на заболеваемостта и смъртността, посочва от своя страна директорът на РЗИ доц. д-р Александър Парашкевов.Инфекцията остава водеща причина за смърт при хората с ХИВ и е свързана с нарастващия проблем на антимикробната резистентност. Затова ранното откриване е ключово за ефективното лечение.Сред най-важните мерки за превенция са имунизациите и реимунизациите, които в България са задължителни съгласно Имунизационния календар, съобщават от областната администрация. От значение са също поддържането на добър имунитет, личната и обществената хигиена, консумацията на безопасни хранителни продукти, както и отказът от тютюнопушене и злоупотреба с алкохол. При съмнение за инфекция или поява на симптоми е препоръчителна незабавна консултация със специалист по фтизиатрия, за да бъде поставена навременна диагноза и да започне лечение.