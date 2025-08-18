ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безплатно пътуване в градския за ученици и пенсионери в Русе?
С измененията в чл. 18 на наредбата се въвежда право на безплатно пътуване по всички вътрешноградски линии за учащи се в редовна форма на обучение в русенските училища и детски градини, както и за пенсионери, придобили право на пенсия по Кодекса за социално осигуряване. Финансирането ще бъде изцяло за сметка на общинския бюджет, след приспадане на държавните отстъпки.
Мотивите за промяната са свързани с необходимостта от гарантиране на правото на свободно придвижване, борбата с бедността и социалното изключване, както и осигуряване на равен достъп до образователната система.
Очакваните резултати са по-добър достъп на учениците до училищата, по-висока образователна успеваемост и засилване на социалната роля на местната власт. Наредбата е в съответствие с българското и европейското законодателство, като предвидената компенсация за транспортните оператори не надхвърля необходимите разходи за услугата от общ икономически интерес.
Към 1 септември 2025 г. в Община Русе ще има 6 000 ученика на възраст от 14 г. до 19 г. Учениците до 14 години пътуват безплатно по вътрешноградските линии съгласно нормативен акт от по-висока степен. Очаква се и от това правото за безплатно пътуване на тази възрастова група реално да се ползват само около 25 % от учениците. Или това са 1 500 карти за безплатно пътуване на ученици.
Една ученическа карта е на стойност 66 лв., от които 33 лв. плаща държавния бюджет. От общинския бюджет трябва да бъдат заплатени още 33 лв. За последното тримесечие на 2025 г. това възлиза на около 148 500 лева.
С предвидените в Бюджет 2025 г. средства общината реално може да заплати 2 909 карти за безплатно пътуване на ученици, което прави 48,5 % от учащите се в тази възрастова група.
Измененията в Наредба № 14, ако бъдат приети, ще влязат в сила от 1 октомври 2025 г.
