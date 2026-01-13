Билети за фестивалните събития на Държавна опера - Русе вече са в продажба
На 23 март в зала "Опера" ще се състои премиерата на операта "Евгений Онегин" от Пьотр Илич Чайковски. Спектакълът представлява възстановка на историческата постановка от 1956 г., с която преди 70 години е открита сградата на Русенската опера. Режисурата е поверена на Пламен Бейков, сценографията е на Цанко Димитров Войнов, а костюмите – на Ани Хаджимишева. Възстановката е реализирана от Виолета Радкова, Еслица Попова, Нина Лишовска, Радослав Радославов и Яна Дворецка, като всички те отдават почит на богатата традиция и културната памет на оперното изкуство в Русе. Диригент на премиерата ще бъде Григор Паликаров, а солистите, хорът, балетът и оркестърът на Държавна опера – Русе ще допринесат за музикалното и сценичното преживяване.
Закриването на 65. Международен фестивал "Мартенски музикални дни" ще се състои на 29 март от 19 часа в Голямата зала на Доходно здание със симфоничен концерт на Оркестъра на Държавна опера – Русе под диригентството на Димитър Косев. Солист ще бъде Лия Петрова – цигулка, световно признат български виртуоз, чийто талант и сценично присъствие завладяват всяка зала. В програмата са включени Концерт за цигулка № 1, оп. 77 и Сюита от балета "Болт" от Дмитрий Шостакович.
Билети за двете събития могат да бъдат закупени както на касата на Държавна опера – Русе, така и онлайн на www.ruseopera.com.
