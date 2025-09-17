Бивш здравен министър представя своя книга в Русе

© Проф.Асена Сербезова ще гостува в Русе за премиерата на книгата си "Отвъд диагнозата“. Събитието ще се състои на 25 септември от 19 часа в Русенската художествена галерия. Организатори са УМБАЛ "Медика Русе“ и Художествена галерия-Русе.



Книгата предлага един вдъхновяващ и холистичен подход към здравето, болестта и човека. Това е книга за вътрешните ресурси, които всеки от нас притежава, за силата на психиката и за способността да постигаме оптимално здраве, дори когато сме изправени пред болест.



Проф. Сербезова увлекателно, чрез клинични примери и проучвания, разкрива:



• защо всеки пациент е една отделна вселена;



• как да преосмислим ролята на болестта в живота си;



• как връзката между психиката и имунитета влияе на лечението;



• какво означава да се лекуваме по холистичен подход;



• защо лекарите трябва да виждат в пациента човек, а не просто диагноза.



Книгата е ценно четиво както за медицински специалисти, така и за пациенти и техните близки. Тя дава надежда, нови гледни точки, ценни уроци и практични съвети за по-добро качество на живот.



Проф. Асена Сербезова е фармацевт и психолог, който разработва собствена практика по психотерапия. Преподава във факултета по Обществено здраве "Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ на Медицинския университет – Пловдив. Като учен с интереси в областта на употребата на лекарства тя има над 150 публикации и е съавтор на 7 научни книги, пише "Русе Медиа".



Проф. Сербезова е позната като директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, председател на Българския фармацевтичен съюз и министър на здравеопазването в 99-ото правителство на България.



"Четвърт приказки за Клара и Кристо“ е първата ѝ художествена книга, която още с издаването ѝ през декември 2023 г. привлече вниманието на читателите и медиите.