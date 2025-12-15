Днес във фоайето на Ректората студентите от клуб "Палитра" към Русенския университет откриха дванадесетия си благотворителен коледен базар. Кампанията подпомага студенти в затруднено социално положение.Базарът ще продължи до 17 декември. Към инициативата се включват и студенти от специалностите "Начална училищна педагогика с чужд език" и "Предучилищна и начална училищна педагогика", включително задочници и представители на филиала на Русенския университет във Видин.С ръчно изработени коледни сувенири в благородната инициатива участват още преподаватели, както и някои от най-талантливите членове на екипа на издателство "Бит и техника".Ръководството на Русенския университет и Студентският съвет подкрепят инициативата.