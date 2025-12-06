Благотворителен концерт в подкрепа на децата с аутизъм в Русе
Концертът беше открит от зам.-кмета Димитър Недев, който подчерта важността на солидарността и подкрепата към семействата на деца с аутизъм. В своето приветствие зам.-кметът изрази благодарност към всички участници и гости, които с присъствието си подкрепят каузата, и подчерта ангажимента на общинската администрация към създаването на приобщаваща среда за всички деца в Русе. Той припомни, че днешният ден е посветен на доброволеца – символ на безвъзмездната човешка отдаденост, която събира общността и прави подобни инициативи възможни.
Утре в Русе ще се проведе интересно събитие за любителите на шаха...
16:44 / 05.12.2025
Възможни инвестици в Русенско обсъди областната управа с посланик...
15:46 / 05.12.2025
Община Русе даде старт на изграждането на подземни контейнери
14:22 / 05.12.2025
Специалисти от различни професионални сфери честват Международния...
11:03 / 05.12.2025
