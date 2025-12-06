Музика, емоции и съпричастност изпълниха Голямата зала на Доходното здание в петък вечер. Благотворителният коледен концерт "Синьо сърце“, организиран от Община Русе, събра жители на града в подкрепа на децата с аутизъм – малки герои, които възприемат света по уникален и завладяващ начин.Концертът беше открит от зам.-кмета Димитър Недев, който подчерта важността на солидарността и подкрепата към семействата на деца с аутизъм. В своето приветствие зам.-кметът изрази благодарност към всички участници и гости, които с присъствието си подкрепят каузата, и подчерта ангажимента на общинската администрация към създаването на приобщаваща среда за всички деца в Русе. Той припомни, че днешният ден е посветен на доброволеца – символ на безвъзмездната човешка отдаденост, която събира общността и прави подобни инициативи възможни.