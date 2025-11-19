На 21 ноември /петък/ от 19 часа в Голямата зала на Доходното здание ще се състои благотворителното ревю–концерт на Сдружение "Сърца без граници“, което тази година отбелязва своята 20-годишнина. Датата не е избрана случайно – тогава Българската православна църква чества Деня на християнското семейство. Събитието се осъществява с подкрепата на Община Русе.В концерта ще се включат манекени "ветерани“, модели и деца от агенция "Елит – Д“, "Антоан Вил“, , "Ellen More", “Kensol", "DiR Dilyana Rusanova“, “Antoinette Deli Atelier", “Happy Clever Kids", “Lindy Hop", салони “Galka", “Project Studio", Детска вокална група "Слънце“ с ръководител д-р Наталия Константинова, Държавна опера – Русе, Академичен хор "Сексагинта Приста“, Чилновските баби и други приятели на сдружението. Всички те чрез личния си пример ще покажат, че съпричастността няма възрастови граници и че когато едно сърце иска да помогне на друго, нищо не може да го спре.През 2025 г. усилията на "Сърца без граници“ са насочени към подкрепа на фондация "Александър Русев“ за изграждане на водно рехабилитационен център за деца с ментални и физически увреждания, както и към подпомагане на Дневен център за деца с увреждания "Слънчо“. Събраните средства от концерта ще подпомогнат двете каузи. Покани за събитието ще могат да бъдат закупени на касата на Доходното здание.Организацията вече две десетилетия работи в подкрепа на деца в неравностойно положение и на институциите, които се грижат за тях, следвайки своето мото "Ако си дал – не си живял напразно!“. През годините Сдружението е върнало усмивката на множество деца в Русе, като е реализирало значими инициативи в сферата на здравето и социалната подкрепа – от създаването на кабинет за деца с аутизъм и даряването на специализирана медицинска техника, до осигуряването на оборудване за деца с двигателни затруднения и технологични решения за подобряване на ежедневието на младежи с комуникативни проблеми. Дори в годините на пандемията организацията не прекъсва своята дейност и успява да подпомогне редица семейства в нужда.ОБ-РУСЕСметка: BG10SOMB91301000041562Банков код: SOMBBGSFза Сдружение "Сърца без граници“