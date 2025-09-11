Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Близки на задържаните момчета в Русе, искат ново разглеждане на доказателствата
Автор: Екип Ruse24.bg 20:35Коментари (0)76
© Facebook
Близки на задържаните в Русе младежи за побоя над шефа на полицията в града Николай Кожухаров настояват за ново разглеждане на доказателствата по случая и за освобождаването на задържания 15-годишен Станислав Александров.

Утре в Апелативния съд във Велико Търново ще бъдат гледани мерките на четиримата задържани. Адвокатът на непълнолетния младеж Станислав Иванов заяви за БНТ, че е отправил искане към окръжната прокуратура за ревизиране на досегашните доказателства по случая и пълно събиране на нови, както и да бъдат предоставени всички записи - от камерите в района и от бодикамерите на полицаите.

Спасимир Котов, чичото на момчето заяви, че се надява на обективно съдебно решение.

"Наистина се надявам всички да си свършат работата по един обективен начин. Очаквам от Апелативния съд да ги освободи още утре, защото те са задържани неправомерно. Съгласете се, че 15-годишно момче - съда в Русе излиза с мотив, че той може да се укрие и да извърши друго престъпление, което е абсурдно. Момчето е с чисто съдебно минало и наистина този мотив е абсурден отвсякъде", каза той.

Още по темата: общо новини по темата: 46
11.09.2025 Протест в Русе с искане за оставката на Кожухаров и свобода за четиримата младежи
11.09.2025 Окръжният съд в Русе с апел към гражданите
11.09.2025 ПП-ДБ иска изслушване на Митов и главсека на МВР заради бития полицейски шеф в Русе
11.09.2025 Ивайло Мирчев: МВР се унижава
11.09.2025 Синдикалист на МВР: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически, става тенденция
10.09.2025 "Величие" с остра критика към работата на силовото ведомство, визирайки случаите в Русе, Несебър и Хасково
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
12:06 / 10.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
20:49 / 09.09.2025
Миглена Ангелова скочи на лекарите
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
21:38 / 09.09.2025
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
21:11 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Водна криза
Поскъпване на хранителните продукти
Интеграцията на Западните Балкани в ЕС
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: