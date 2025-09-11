ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Близки на задържаните момчета в Русе, искат ново разглеждане на доказателствата
Утре в Апелативния съд във Велико Търново ще бъдат гледани мерките на четиримата задържани. Адвокатът на непълнолетния младеж Станислав Иванов заяви за БНТ, че е отправил искане към окръжната прокуратура за ревизиране на досегашните доказателства по случая и пълно събиране на нови, както и да бъдат предоставени всички записи - от камерите в района и от бодикамерите на полицаите.
Спасимир Котов, чичото на момчето заяви, че се надява на обективно съдебно решение.
"Наистина се надявам всички да си свършат работата по един обективен начин. Очаквам от Апелативния съд да ги освободи още утре, защото те са задържани неправомерно. Съгласете се, че 15-годишно момче - съда в Русе излиза с мотив, че той може да се укрие и да извърши друго престъпление, което е абсурдно. Момчето е с чисто съдебно минало и наистина този мотив е абсурден отвсякъде", каза той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 46
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: