Близки на задържаните момчета в Русе, искат ново разглеждане на доказателствата

© Facebook Близки на задържаните в Русе младежи за побоя над шефа на полицията в града Николай Кожухаров настояват за ново разглеждане на доказателствата по случая и за освобождаването на задържания 15-годишен Станислав Александров.



Утре в Апелативния съд във Велико Търново ще бъдат гледани мерките на четиримата задържани. Адвокатът на непълнолетния младеж Станислав Иванов заяви за БНТ, че е отправил искане към окръжната прокуратура за ревизиране на досегашните доказателства по случая и пълно събиране на нови, както и да бъдат предоставени всички записи - от камерите в района и от бодикамерите на полицаите.



Спасимир Котов, чичото на момчето заяви, че се надява на обективно съдебно решение.



"Наистина се надявам всички да си свършат работата по един обективен начин. Очаквам от Апелативния съд да ги освободи още утре, защото те са задържани неправомерно. Съгласете се, че 15-годишно момче - съда в Русе излиза с мотив, че той може да се укрие и да извърши друго престъпление, което е абсурдно. Момчето е с чисто съдебно минало и наистина този мотив е абсурден отвсякъде", каза той.