Близките на починалата родилка в Русе разкриха запис с директора на УМБАЛ "Канев"

© Facebook Роднините на починалата 21-годишна родилка в Русе публикуваха в социалните мрежи видео от разговора им с директора на УМБАЛ "Канев“ Иван Иванов, който днес заяви, че може да бъде поискана и втора съдебно-медицинска експертиза, която да бъде сравнена с това, което ще бъде извършено в болницата.



"Ако има нарушения, този, който ги е допуснал, ще си понесе отговорността", категоричен бе Иванов.



"Фокус" припомня, че жената е родила на 21 август второто си дете, а два дни по-късно е починала.



"Габриела беше само на 21 година и беше лишена от докторско наблюдение след успешно раждане. Надяваме се, директорът на болницата да бъде справедлив и отговорните за смъртта на Габриела да си понесат последствията", се казва в публикацията.