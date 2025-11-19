11 767 текстилни изделия и чанти с лога на известни търговски марки задържаха митническите служители на Териториална дирекция "Митница Русе" при проверка на товарен автомобил.На 14 ноември на околовръстнен път на Видин митнически екип спира за проверка товарна композиция от влекач и полуремарке с полска регистрация. Шофьорът е турски гражданин и представя износна декларация за превозваната стока – текстилни изделия, от Турция през България за Полша. Водачът и товарният автомобил са съпроводени до Митническо бюро "Видин", където е извършено разтоварване.Сред декларираната стока са открити 11 767 текстилни изделия и чанти, носещи отличителни белези на световно известни търговски марки. За стоките са възникнали основателни съмнения, че се превозват в нарушение на права върху интелектуалната собственост, поради което са иззети.Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция "Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България в Шенгенското пространство.