Близо 180 медали от държавни първенства завоюваха състезателите от Тежкоатлетически спортен клуб – Русе през изминалата 2025 година. Близо 40% от тях или общо 69 са златните. 56 от медалите са сребърни, а останалите 52 са бронзови. За съжаление тимът понесе огромна загуба със смъртта на дългогодишният благодетел и председател на управителния съвет на ТСК – Русе проф. Кирил Панайотов. И макар само дни след тази загуба, беше спазена традицията утвърдена от него вече повече от 13 години да бъдат отличени най-добре представилите се през отминалата година състезатели на официална церемония. Церемонията започна с едноминутно мълчание в памет на починалия през декември основател и председател на управителния съвет на ТСК – Русе проф. д-р Кирил Панайотов.Сред гостите на събитието бяха областният управител Драгомир Драганов, заместник-кметът Борислав Рачев и началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева. Според Драганов подобни клубове са алтернатива на бездействието и обезличаването, защото дават посока, дисциплина и среда, в която младите хора намират смисъл, принадлежност и самочувствие. "Тежкоатлетически спортен клуб – Русе е доказателство, че спортът е възпитание и че победите не се измерват само с медали, а с характера, който се изгражда в залата. Този клуб е гордост за Русе и България“, каза Драганов. По негови думи проф. д-р Кирил Панайотов е давал време, средства и сърце, защото е вярвал в хората и в каузите. "Той подкрепяше, когато беше трудно и оставаше, когато другите си тръгваха. Като общественик, той разбираше, че силата на една общност се измерва не с думи, а с дела. Работеше за развитието на младите, за спорта, за града и за онези ценности, които изграждат устойчиво общество. Днес Тежкоатлетически спортен клуб – Русе носи в себе си неговия отпечатък. Във всяка тренировка, във всяка победа, във всеки млад човек, който е намерил посока и смисъл, живее част от делото на проф. д-р Кирил Панайотов“, каза още Драганов.От своя страна Борислав Рачев открои заслугите на проф. Панайотов за възстановяването на тежката атлетика в Русе. "Всички ще помним колко енергия и усилия вложи той, за да издигне клуба не само сред най-добрите вБългария и в Европа, но и сред най-конкурентноспособните в света. Благодаря на целия екип за труда, който влагате, и който ни направи горди русенци и българи. На състезателите пожелавам да се вслушват в съветите на своите треньори, защото те най-добре знаят колко и как трябва да се работи за спечелването на медали“, заяви Рачев. Алисе Муртезова благодари на Община Русе за подкрепата и за ангажираността на местната власт към развитието на спорта в региона. Д-р Росица Георгиева припомни изключителните заслуги на проф. Панайотов като лекар, благодетел и общественик.Пълна подкрепа за развитието на клуба обещаха съпругата му Алисе Муртезова и големият му син д-р Панайот Панайотов. Те пожелаха на състезателите здраве, упоритост в учението и залата, и да работят с всички сили, за да постигат целите си. А равносметката за отминалата 2025 година е повече от отлична. Три отборни титли – за мъже, жени и момчета, две втори места – за юношите и кадетите до 15 години и трето място за кадетките е равносметката след двата кръга на Държавното отборно първенство. Пета титла при най-леките спечели в началото на пролетта Ангел Русев, който за поредна година стана най-добре представилият се състезател на ТСК – Русе. Месеци по-късно на Европейското първенство за юноши до 23 години Денис Данев стана втори. През есента на възстановеното Балканско първенство за мъже и жени, русенски състезатели донесоха два бронзови медала.С тях се окичиха Джан Зарков и Мария Найденова. Сред гостите бяха още директорът на ОП "Спортни имоти“ Лачезар Иванов, ръководителят Ученическата спортна школа Мая Петрова, както и директорите на редица лечебни заведения. Специални гости бяха и шампионите Румен Александров, Йордан Митков, Стефан Топуров и Иван Иванов.Всички деца получиха финансови поощрения за своите постижения. Специален жест на внимание като благодарност имаше и за всички медии, които в годините са били верен партньор на отбора и са популяризирали неговите успехи.