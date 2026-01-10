Близо 180 медала са спечелили русенските тежкоатлети през изминалата година
Сред гостите на събитието бяха областният управител Драгомир Драганов, заместник-кметът Борислав Рачев и началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева. Според Драганов подобни клубове са алтернатива на бездействието и обезличаването, защото дават посока, дисциплина и среда, в която младите хора намират смисъл, принадлежност и самочувствие. "Тежкоатлетически спортен клуб – Русе е доказателство, че спортът е възпитание и че победите не се измерват само с медали, а с характера, който се изгражда в залата. Този клуб е гордост за Русе и България“, каза Драганов. По негови думи проф. д-р Кирил Панайотов е давал време, средства и сърце, защото е вярвал в хората и в каузите. "Той подкрепяше, когато беше трудно и оставаше, когато другите си тръгваха. Като общественик, той разбираше, че силата на една общност се измерва не с думи, а с дела. Работеше за развитието на младите, за спорта, за града и за онези ценности, които изграждат устойчиво общество. Днес Тежкоатлетически спортен клуб – Русе носи в себе си неговия отпечатък. Във всяка тренировка, във всяка победа, във всеки млад човек, който е намерил посока и смисъл, живее част от делото на проф. д-р Кирил Панайотов“, каза още Драганов.
От своя страна Борислав Рачев открои заслугите на проф. Панайотов за възстановяването на тежката атлетика в Русе. "Всички ще помним колко енергия и усилия вложи той, за да издигне клуба не само сред най-добрите в
България и в Европа, но и сред най-конкурентноспособните в света. Благодаря на целия екип за труда, който влагате, и който ни направи горди русенци и българи. На състезателите пожелавам да се вслушват в съветите на своите треньори, защото те най-добре знаят колко и как трябва да се работи за спечелването на медали“, заяви Рачев. Алисе Муртезова благодари на Община Русе за подкрепата и за ангажираността на местната власт към развитието на спорта в региона. Д-р Росица Георгиева припомни изключителните заслуги на проф. Панайотов като лекар, благодетел и общественик.
Пълна подкрепа за развитието на клуба обещаха съпругата му Алисе Муртезова и големият му син д-р Панайот Панайотов. Те пожелаха на състезателите здраве, упоритост в учението и залата, и да работят с всички сили, за да постигат целите си. А равносметката за отминалата 2025 година е повече от отлична. Три отборни титли – за мъже, жени и момчета, две втори места – за юношите и кадетите до 15 години и трето място за кадетките е равносметката след двата кръга на Държавното отборно първенство. Пета титла при най-леките спечели в началото на пролетта Ангел Русев, който за поредна година стана най-добре представилият се състезател на ТСК – Русе. Месеци по-късно на Европейското първенство за юноши до 23 години Денис Данев стана втори. През есента на възстановеното Балканско първенство за мъже и жени, русенски състезатели донесоха два бронзови медала.
С тях се окичиха Джан Зарков и Мария Найденова. Сред гостите бяха още директорът на ОП "Спортни имоти“ Лачезар Иванов, ръководителят Ученическата спортна школа Мая Петрова, както и директорите на редица лечебни заведения. Специални гости бяха и шампионите Румен Александров, Йордан Митков, Стефан Топуров и Иван Иванов.
Всички деца получиха финансови поощрения за своите постижения. Специален жест на внимание като благодарност имаше и за всички медии, които в годините са били верен партньор на отбора и са популяризирали неговите успехи.
Д-р Иванов от Центъра за психични заболявания в Русе: Алкохолиците се притесняват да постъпят в лечебно заведение
Започна записването за конкурс за рисунки и фотографии, посветен ...
16:30 / 09.01.2026
