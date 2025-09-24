ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Близо 300 участници събра 51-oто състезание по спортно ориентиране за Купа "Русе – 2025"
По новоизготвени карти и отлично подготвени трасета сили премериха 291 състезатели от 18 клуба в страната. В състезанието участваха представители на всички възрастови групи – от най-малките до ветераните, включително и състезатели в групата на 75-годишните.
Сред отличените в призовите тройки в различните възрастови групи се наредиха представители на СК "Компас-крос“ – Димитър Бочаров, Никола Лазаров, Елеонора Христова, Радост Иванова, Янко Бояров, Светозар Вуцов, Златко Андреев, Светослава Попова, Велимира Михайлова, Николай Халачев, Светлин Гогов, Алекс Борисов, както и на СКО "Истрос“ – Росен Стефанов, Деница Иванова, Емамуела Стоянова, Диляра Низамиева, Росен Даскалов, Александър Атанасов и Мартин Петков.
В отборното класиране първото място зае СК "Компас-крос“ със 159 точки, следван от СКО "Бегун“ – Варна със 152 точки и СКО "Истрос“ – Русе със 123 точки. Добро представяне отчетоха и клубовете "Академик“ – Варна, "Север“ – Плевен и "Абритус“ – Разград.
Наградите от името на Община Русе връчи експертът от дирекция "Младежки дейности и спорт“ Митко Ружинов. Организаторите изразиха специална благодарност към президента на ФК "Левски-2000“ Цоню Кюранов за предоставянето на футболния терен на клуба като старт-финална арена.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: