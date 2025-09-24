Близо 300 участници събра 51-oто състезание по спортно ориентиране за Купа "Русе – 2025"

© Приключи 51-вото издание на традиционните републикански състезания по спортно ориентиране за Купа "Русе – 2025“. Надпреварата се проведе в два състезателни дни – с нощен старт в лесопарк "Липник“ и дневен старт в ж.к. "Дружба-3“ през уикенда.



По новоизготвени карти и отлично подготвени трасета сили премериха 291 състезатели от 18 клуба в страната. В състезанието участваха представители на всички възрастови групи – от най-малките до ветераните, включително и състезатели в групата на 75-годишните.



Сред отличените в призовите тройки в различните възрастови групи се наредиха представители на СК "Компас-крос“ – Димитър Бочаров, Никола Лазаров, Елеонора Христова, Радост Иванова, Янко Бояров, Светозар Вуцов, Златко Андреев, Светослава Попова, Велимира Михайлова, Николай Халачев, Светлин Гогов, Алекс Борисов, както и на СКО "Истрос“ – Росен Стефанов, Деница Иванова, Емамуела Стоянова, Диляра Низамиева, Росен Даскалов, Александър Атанасов и Мартин Петков.



В отборното класиране първото място зае СК "Компас-крос“ със 159 точки, следван от СКО "Бегун“ – Варна със 152 точки и СКО "Истрос“ – Русе със 123 точки. Добро представяне отчетоха и клубовете "Академик“ – Варна, "Север“ – Плевен и "Абритус“ – Разград.



Наградите от името на Община Русе връчи експертът от дирекция "Младежки дейности и спорт“ Митко Ружинов. Организаторите изразиха специална благодарност към президента на ФК "Левски-2000“ Цоню Кюранов за предоставянето на футболния терен на клуба като старт-финална арена.