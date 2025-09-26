ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близо 400 деца са преминали безплатни профилактични прегледи в Русе
Прегледите се проведоха под формата на игра и бяха осъществени от екипа на Центъра по дентална медицина 1. За целта Община Русе осигури еднократни дентални огледала и специалните играчки Хипо и Пинко, които бяха закупени за всяко детско заведение.
Резултатите показват, че от всички прегледани 250 деца имат добра зъбна хигиена – не се наблюдават плака, оцветявания на емайла, кариеси и други проблеми.
Най-често срещаният проблем и тази година е влошената зъбна хигиена – обилна плака при централните и латерални резци и проксимални кариеси на моларите при децата над 2 г. При 20 деца се наблюдават петна и оцветявания по зъбите и/или кариеси. Други констатирани проблеми са отворена захапка, кръстосана захапка, ръбцова захапка, наличие на пародонтална бактерия, фрактура на зъбите и др.
Родителите на децата с регистриран проблем получиха писмени препоръки за последващо лечение и насоки за поддържане на добра орална хигиена, а на медицинските сестри, педагозите и директорите на детски ясли бяха дадени методически насоки и демонстрация за правилното почистване на временното съзъбие.
Реализирането на програмата и през следващ период ще осигури възможност да се проследи състоянието на регистрираните с проблеми деца, както и да се обхванат новоприетите в детските ясли.
