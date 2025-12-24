От септември 2023 г. досега са изплатени 9 482 432 лева като обезщетения за отчуждени имоти, необходими за изграждането на автомагистралата между Русе и Велико Търново, заяви областният управител Драгомир Драганов."Всички постъпили при нас документи се обработват буквално веднага, ежеседмично заседава комисия, която проверява преписките и ако открием пропуски, то веднага се свързваме с хората по телефон и e-mail, изпращаме им и писма, така че да им изплатим компенсациите във възможно най-кратки срокове", каза Драганов.Той поясни, че с четирите решения на Министерския съвет са отчуждени общо 1992 имота, като определената от правителството стойност на обезщетение се равнява на 13 737 440 лева. На практика това означава, че към момента са изплатени близо 70% от предвидените обезщетения.Най-много финансови средства в процентно отношение до момента са изплатени за одържавените имоти в землищата на селата Обретеник, Белцов, Стърмен, Полско Косово, Пейчиново и град Бяла - 1 462 396 лв. от общо 1 769 541 лв., което е около 83%. Там броят на отчуждените имоти е 582. В Ценово и Долна Студена са отчуждени 492 имота от страна на държавата. Платени са вече близо 77% от предвидените средства или 2 155 951 лв. от общо 2 808 355 лв. По последните две решения на Министерския съвет от тази година са изплатени 5 864 085 лв., като 4 289 199 лв. са отишли при вече бивши собственици на имоти в землищата на Мартен, Николово, Русе, Басарбово и Красен.Областна администрация - Русе припомня, че за общо 478 имота там са отделени 6 912 050 лв. Изплатената сума се равнява на около 62% от предвидената за този район. Същевременно от посочените над 5.8 млн. лева 1 574 886 лв. /70% от общата сума/ са изплатени за имоти от землищата на Божичен, Иваново, Тръстеник, Две могили и Екзарх Йосиф. В тези 5 населени места са отчуждени 440 имота, а предвидената обща сума за там възлиза на 2 247 494 лв. Важно уточнение е, че от Областната администрация се изплащат средства само по подадените заявления от собственици на имоти. Документи се приемат в Центъра за административно обслужване на Областната администрация, намиращ се на пл. "Свобода" 6 всеки делничен ден от 09.00 до 17.30 часа или по пощата чрез лицензиран пощенски оператор.Трасето на автомагистралата е с обща дължина 132.84 км и е разделено на три участъка: Русе – Бяла, обход на град Бяла и Бяла - Велико Търново. Автомагистралата ще започва от Русе и ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока прохода "Шипка" и Прохода на Републиката. Трасето ще бъде с автомагистрален габарит с две активни и една аварийна лента за движение в посока, средна разделителна ивица и банкети. Предвидени са необходимите пътни възли и връзки, за да може гражданите от отделните населени места да имат бърз и удобен достъп до трасето на аутобана.