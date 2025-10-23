Пенчо Милков, неговият заместник Енчо Енчев, както и представители на Областната администрация.
"Висшето образование е един от най-ценните стратегически ресурси на всяка нация. То не е просто система от университети и програми, а основа на държавността, на икономическото развитие и на културната ни идентичност. Днес живеем във време на дълбоки промени – дигитална трансформация, нови технологии, глобална конкуренция на идеи и таланти. В тази динамична среда успехът на една държава вече не се измерва само с природните ѝ богатства или инфраструктурата ѝ, а с качеството на човешкия ѝ капитал – с нивото на образованието, науката и иновациите“, е написано в поздравителния адрес от областния управител на Русе Драгомир Драганов. "Днес повече от всякога имаме нужда от образовани хора – не просто "знаещи“, а мислещи хора. От личности, които могат да задават въпроси, да търсят решения и да носят отговорност“, допълва още Драганов, отчитайки ролята на висшето учебно заведение в развитието не само на Русенско, но и на цяла Северна България.
От своя страна кметът Пенчо Милков пожела на абсолвентите непрекъснато самоусъвършенстване, както и да бъдат винаги любознателни, така ще имат възможността да водят смислен и пълноценен живот. Кметът на община Русе Пенчо Милков подчерта и ролята на добротворчеството, като отбеляза, че с уменията, които имат вече завършилите студенти, те могат да направят много добрини за обществото.
"Висшето образование не е само обучение, то е възпитание и социализация, не е само наука, то е и култура. За нас е важно да обучаваме и възпитаваме отговорни хора, които ще работят за българските региони и които успешно ще интегрират страната ни в Европа“, сподели ректорът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова. Тя посочи още, че учебното заведение се е утвърдило в авторитетна частна образователна институция, защото успешно е адаптирало учебните си планове и програми към обучение, ориентирано към постигане
на резултати, актуални знания, умения и компетентности. "Фокусирали сме се върху уменията на бъдещето, уменията за развитие на кариерата и изграждането на съвременно гражданско общество“, сподели доц. Димитрова и отбеляза, че дават на младите хора реален шанс да преборят конкуренцията на пазара на труда чрез обучение, отговарящо на най-високите европейски академични стандарти. "Тепърва ще оцените колко правилно сте инвестирали в себе си. Дипломата Ви дава достъп до нови професионални хоризонти, но от изборите Ви ще бъде предопределено Вашето бъдеще, формирайте го сами. Успехът се измерва не с готовността да поемате рискове, а със способността да излизате по-силни и мотивирани от провалите“, каза на студентите ректорът на ВУАРР.
Припомняме, че във висшето училище се обучават студенти по две професионални направления "Икономика“ и "Администрация и управление“. ВУАРР е и част от Европейския университетски алианс "INVEST“. Средният успех на випуска е мн. добър 5.24. Отличниците с успех на 5.50 са 23-ма. Има и един пълен отличник на випуска. Това е Симона Киселова, която днес получи магистърската си диплома по финанси и банково дело. Тя е единственият пълен отличник от всички студенти във филиалите на ВУАРР през тази година.
На събитието присъстваха още редица представители на местната и държавната власт, както и на бизнеса и академичната общност. Сред тях беше и председателят на Общото събрание на Русенската стопанска камара проф. дн полковник Красимир Ениманев президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова, ректорът доц. д-р Екатерина Арабска, заместник-ректор доц. д-р Димитър Якимов, директорът Центъра за дистанционно обучение гл. ас. Делян Плачков, както и директорът на Институт за регионални изследвания доц. д-р Наталия Стоянова.
