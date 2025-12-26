Боксов клуб "Русе" набира момчета и момичета, желаещи да тренират бокс и да станат част от "отбора на Шампионите", създал имена като Радослав Росенов и Севда Асенова - носители на европейски титли и медали от световни първенства.Тренировките се провеждат от понеделник до петък: от 10.30 часа в зала "Дунав" и от 17 часа във физкултурния салон на бившето училище по зърнопреработване.Децата ще работят с известните треньори Павел Сяров, Съби Събев, Николай Коев и Калоян Димитров, създали звезди на националния бокс.Тренировките по бокс са безплатни за деца до 18-годишна възраст.