Борбата с насилието отново на фокус в работата на Областната администрация в Русе
Акцент по време на срещата беше поставен върху необходимостта от продължаване на координираните действия, навременната намеса и ефективното насочване към услуги за подкрепа. По време на разговорите Драганов посочи, че за по-малко от месец, от началото на годината, в Районния съд в Русе са образувани 7 дела по Закон за защита от домашното насилие /ЗЗДН/. За сравнение за същия период на миналата година делата са 9. През цялата 2025 година образуваните дела по ЗЗДН са 129, а през 2024 година тяхната бройка е 131.
По време на срещата Деана Димова запозна Драганов и с предстоящата премиера на театралния спектакъл "Осмият цвят“, който разкрива как изглежда светът през очите на децата, когато в него има агресия. Събитието ще се проведе във "ФАБРИКА Култура“ на ул. "Александровска 28“ на 6 февруари /петък/ от 18.00 часа. "Това е един спектакъл, който не обвинява, а задава въпроси. Той е създаден от деца за деца и възрастни и също така смело и искрено поставя темата за агресията и насилието сред децата, но и за избора, емпатията и надеждата“, обясни Деана Димова. Тя сподели още, че всеки от цветовете символизира някаква форма на насилие над деца, като осмият е белият цвят – цветът на доброто. Сценарият на представлението е написан от децата от Писателско ателие "АБе Пис“, а сценографията е на Декораторско ателие "Ателието“ с ръководител Боряна Йотова. Костюмите са изработени от учениците от Дизайнерско ателие "Театрални костюми“ с ръководител Десислава Петрова от Професионална гимназия по облекло "Недка Ив. Лазарова“. В самите роли влизат децата от Театрално ателие "Театралала“ с ръководител Деница Дончева. Спектакълът е под менторството на театрална компания "Патиланци“.
Дейностите се изпълняват по проект "SOS Насилие над деца“, който се изпълнява от Сдружение "Център Динамика“в рамките на проект #INSPIRE:
Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция, и отговор на насилието над деца, и овластяване на жертвите и е съфинансиран от Европейския съюз и фондация "Работилница за граждански инициативи“(#ФРГИ).
#INSPIRE #ФРГИ
#НеНаНасилиетоНадДеца
