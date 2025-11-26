Борислав Рачев участва в обсъждането на Пътната карта за развитие на младежката работа в България
Целта на конференцията беше да събере младежките центрове от цялата страна с представители на държавните институции и местната власт. Присъстващите се запознаха с "Пътна карта за развитие на младежката работа в Република България", разработена от Националната работна група за младежка работа към министъра на младежта и спорта, както и с концепцията за титлата "Национална младежка столица", подготвена от Националната работна група за местна младежка политика.
Борислав Рачев подчерта, че местната администрация в Русе разбира колко важно е да създаде среда, в която младите хора да се чувстват чути, подкрепени и мотивирани да останат и да се развиват в родния си град. "Работата на нашия Младежки дом и партньорството с местните младежки организации са приоритет в нашата политика. "Пътната карта за развитие на младежката работа в Република България" е стъпка в правилната посока. Тя дава ясна рамка и насоки за това как общините и младежките центрове могат да работят заедно, за да отговорят на нуждите и очакванията на младото поколение", заяви заместник-кметът.
Събитието продължи с работа в тематични групи в три основни направления: младежка работа, местна младежка политика и Диалог на ЕС по въпросите на младежта. В сесиите бяха обсъдени основните акценти и възможностите за развитие, както и следващите стъпки за реализиране на ефективни младежки политики на местно и национално ниво.
