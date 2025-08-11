ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|"Братя Мангасарян" с комедиен шоу спектакъл в Русе
"Зюмбюл“ (Силвестър Силвестров), "Кулю“ (Владислав Петров) и "Среброто“ (Александър Сано) ще представят един спектакъл, пълен с ирония и интелектуални провокации към съвременните обществени ценности, който обещава да разтърси публиката от смях, размисли и парадокс. Текстът, музиката и сценичната адаптация са на Братя Мангасарян, а консултант на постановката е Теди Москов.
С много хумор, самоирония и театрален абсурд спектакълът поставя под въпрос "светата троица“ на обществения прогрес – образованието, културата и изкуството, разглеждайки ги в неочаквана, провокативна светлина. Публиката ще види уникална комбинация от театър, видео, музика и стендъп комедия, която не само ще разсмее, но и ще накара зрителите да се замислят за парадоксите и противоречията на съвременния свят.
Билети могат да се закупят на касата на Летния театър или онлайн на сайта на Eventim.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: