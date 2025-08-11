"Братя Мангасарян" с комедиен шоу спектакъл в Русе

© На 4 септември в 20 ч. на сцената на Летния театър популярното трио Братя Мангасарян ще провокира русенци и гости на града с комедийния мултимедиен спектакъл "За вредата от образованието, културата и изкуството“. Събитието се осъществява с подкрепата на Община Русе.



"Зюмбюл“ (Силвестър Силвестров), "Кулю“ (Владислав Петров) и "Среброто“ (Александър Сано) ще представят един спектакъл, пълен с ирония и интелектуални провокации към съвременните обществени ценности, който обещава да разтърси публиката от смях, размисли и парадокс. Текстът, музиката и сценичната адаптация са на Братя Мангасарян, а консултант на постановката е Теди Москов.



С много хумор, самоирония и театрален абсурд спектакълът поставя под въпрос "светата троица“ на обществения прогрес – образованието, културата и изкуството, разглеждайки ги в неочаквана, провокативна светлина. Публиката ще види уникална комбинация от театър, видео, музика и стендъп комедия, която не само ще разсмее, но и ще накара зрителите да се замислят за парадоксите и противоречията на съвременния свят.



Билети могат да се закупят на касата на Летния театър или онлайн на сайта на Eventim.