ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Британските инвестиции у нас минават 2.6 млрд. евро
"България е много ценен и важен партньор за нас в много различни сфери, по-важен от всякога, защото сме съюзници в НАТО и заедно подкрепяме Украйна“, заяви Н. Пр. Копси. През днешния ден е той провел срещи с местната власт и бизнеса. "Удоволствие е да бъда в този прекрасен град. Русе е град с дълга и горда история – от древнотракийско селище през важно римско дунавско пристанище до значимия град Русчук по време на Османската империя и по-късно Малката Виена. Русе е врата към Централна Европа“, допълни посланикът на Великобритания в страната ни. През следващата година със съдействието на Общинската администрация се предвижда да се проведе изложба, посветена на британската роля в Априлското въстание и по-точно на британския министър-председател Уилям Гладстон и на ролята на британска демокрация. Посланикът подчерта и сътрудничеството с Регионалния исторически музей. Не по-малко
внимание Н. Пр. Копси отдели на дългата история на търговско сътрудничество между двете държави.
На събитието присъстваха още народните представители Георги Кръстев и Атидже Вели, кметът Пенчо Милков и неговия заместник Златомира Стефанова, както и редица представители на държавната власт, академичната общност, бизнеса и медиите. "Русе е гостоприемен град, тук има много активни и енергични хора, споделящи еднакви ценности за силна Европа“, посочи кметът. От своя страна регионалният представител на Британско-българската бизнес асоциация Пламена Гагова, която има съществена заслуга за реализацията на днешното събитие сподели, че от нейната организация ще продължат да работят за развитието на бизнеса, като акцент ще бъде поставен върху възможностите пред младите хора.
През утрешния ден посланик Копси ще се срещне с британски студенти, изучаващи медицина в Плевен. По последни данни българската общност във Великобритания надхвърля 300 000 души. По данни на Министерството на икономиката и индустрията търговският стокообмен между двете държави за 2024 година възлиза на над 1095.9 млн. евро. Водещо място в износа от България заемат семената от слънчоглед, хлебарски, тестени сладкарски и бисквитни продукти, пръти и профили от мед, медикаменти и др. Обратно България внася най-много турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини, превозни средства и алкохол.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: