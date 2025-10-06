Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Британският посланик пристигна на официална визита в град Русе
Автор: Екип Ruse24.bg 15:58Коментари (0)12
© Община Русе
Кметът на Русе Пенчо Милков проведе среща с Н.ПР.  Натаниел Копси - извънреден и пълномощен посланик на Обединеното кралство в България, който е на първа официална визита в града.

На разговора присъстваха заместник-кметовете Златомира Стефанова, Енчо Енчев и Димитър Недев, както и представители на дипломатическата мисия – Тим Буйсере, директор на търговския отдел, и Петя Христова, политически съветник. Участие взе и Пламена Гагова – регионален представител на Британско-българската бизнес асоциация.

Пенчо Милков представи стратегическите предимства на града, акцентирайки върху развитието на образованието, модерните технологии и устойчивите индустрии, съобщиха от общината.

"Русе се развива като център на знанието и иновациите. Всички детски градини вече предлагат занимания по роботика, а в училищата учениците се обучават в софтуерно кодиране. Създаваме условия за чисто производство и за привличане на ключови инвеститори, които да подкрепят устойчивото развитие на региона. Русе е пресечна точка между Азия и Европа, а бъдещето ни е свързано с развитието на интермодалния терминал, летището и магистралата Русе–Велико Търново, определена от държавата като стратегически обект“, посочи кметът.

Милков запозна посланика с положителната демографска тенденция в града, като отчете, че за първи път от десетилетия механичният прираст е положителен.

"За мен е чест да посетя Русе – град с европейски дух, енергия и амбиции. Великобритания има визия за по-тесни връзки с България – по-лесна търговия, възможности за партньорство в инвестициите, културата и младежките инициативи, по-силно сътрудничество в сигурността и повече възможности за младите хора да учат, работят и пътуват. Русе е естествен партньор в тези усилия“, заяви посланик Копси.

В разговора бяха обсъдени и въпроси, свързани с българската общност от близо 300 хиляди души във Великобритания и малката британска общност у нас, основно в крайморските региони и района на Велико Търново. В Община Русе също има заселени британски граждани, като двете страни изразиха готовност за сътрудничество при възникнали предизвикателства. Подчертано бе, че социалните услуги в града са отворени и за чуждестранни граждани.

По време на срещата акцент бе поставен и върху културното сътрудничество. Посланик Копси бе поканен за участие в Мартенските музикални дни през 2026 г. Той изрази готовност предстоящата през 2026 г. изложба на британското посолство, посветена на дейността на Уилям Гладстон и 150-годишнината от Априлското въстание, да гостува в Русе.

Обсъдена бе и възможността инициативата "Международна награда на херцога на Единбург – България“ да бъде реализирана и в региона. Самата награда стимулира и сертифицира дейностите на подрастващи, техните качества и умения, които се развиват извън академична или училищна среда.

Вечерта висшият дипломат ще бъде домакин на официален прием, на който ще присъстват представители на държавната и местната власти и на местния бизнес.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
12:51 / 05.10.2025
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
16:00 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
10:46 / 04.10.2025
ЕЦТП: Възмутени сме! Почти 2 млн. лв. отиват за възнаграждения, това са по 48 хиляди на човек годишно само за заплати!
ЕЦТП: Възмутени сме! Почти 2 млн. лв. отиват за възнаграждения, това са по 48 хиляди на човек годишно само за заплати!
12:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Социално недоволство във Франция
Опасен ли е популярният сред младежите в България райски газ?
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: