Британският посланик пристигна на официална визита в град Русе

© Община Русе Кметът на Русе Пенчо Милков проведе среща с Н.ПР. Натаниел Копси - извънреден и пълномощен посланик на Обединеното кралство в България, който е на първа официална визита в града.



На разговора присъстваха заместник-кметовете Златомира Стефанова, Енчо Енчев и Димитър Недев, както и представители на дипломатическата мисия – Тим Буйсере, директор на търговския отдел, и Петя Христова, политически съветник. Участие взе и Пламена Гагова – регионален представител на Британско-българската бизнес асоциация.



Пенчо Милков представи стратегическите предимства на града, акцентирайки върху развитието на образованието, модерните технологии и устойчивите индустрии, съобщиха от общината.



"Русе се развива като център на знанието и иновациите. Всички детски градини вече предлагат занимания по роботика, а в училищата учениците се обучават в софтуерно кодиране. Създаваме условия за чисто производство и за привличане на ключови инвеститори, които да подкрепят устойчивото развитие на региона. Русе е пресечна точка между Азия и Европа, а бъдещето ни е свързано с развитието на интермодалния терминал, летището и магистралата Русе–Велико Търново, определена от държавата като стратегически обект“, посочи кметът.



Милков запозна посланика с положителната демографска тенденция в града, като отчете, че за първи път от десетилетия механичният прираст е положителен.



"За мен е чест да посетя Русе – град с европейски дух, енергия и амбиции. Великобритания има визия за по-тесни връзки с България – по-лесна търговия, възможности за партньорство в инвестициите, културата и младежките инициативи, по-силно сътрудничество в сигурността и повече възможности за младите хора да учат, работят и пътуват. Русе е естествен партньор в тези усилия“, заяви посланик Копси.



В разговора бяха обсъдени и въпроси, свързани с българската общност от близо 300 хиляди души във Великобритания и малката британска общност у нас, основно в крайморските региони и района на Велико Търново. В Община Русе също има заселени британски граждани, като двете страни изразиха готовност за сътрудничество при възникнали предизвикателства. Подчертано бе, че социалните услуги в града са отворени и за чуждестранни граждани.



По време на срещата акцент бе поставен и върху културното сътрудничество. Посланик Копси бе поканен за участие в Мартенските музикални дни през 2026 г. Той изрази готовност предстоящата през 2026 г. изложба на британското посолство, посветена на дейността на Уилям Гладстон и 150-годишнината от Априлското въстание, да гостува в Русе.



Обсъдена бе и възможността инициативата "Международна награда на херцога на Единбург – България“ да бъде реализирана и в региона. Самата награда стимулира и сертифицира дейностите на подрастващи, техните качества и умения, които се развиват извън академична или училищна среда.



Вечерта висшият дипломат ще бъде домакин на официален прием, на който ще присъстват представители на държавната и местната власти и на местния бизнес.