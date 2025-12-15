Днес от 14.00 часа в Зала 1 на Областна администрация - Русе ще се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. То ще бъде водено от областния управител Драгомир Драганов и началника на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева.В рамките на заседанието ще бъде обсъдено организирането на дейностите по планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием за VIII клас в профилираните и професионалните гимназии, както и в средните и обединените училища за учебната 2026/2027 година.Целта на срещата е да се координират ангажиментите на всички заинтересовани страни и да се осигури ефективно изпълнение на държавния план-прием.