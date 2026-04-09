Експерти от "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ще обсъдят със студенти от Русенкия университет "Ангел Кънчев“ на 15 април в зала "Сименс“ 2Г.204, Корпус 2. бъдещето на ядрената енергетика в България и ролята на младите инженери в изграждането на новите ядрени мощности на площадката в Козлодуй.

Презентацията от "АЕЦ Козлодуй-Нови мощности" ще бъде представена от: г-н Борислав Чиренски – главен експерт "Ядрено оборудване и инженеринг“ и г-жа Лилия Йорданова – главен експерт "Управление на човешките ресурси“.

Събитието е насочено към студенти от следните специалности:

"Електроенергетика и електрообзавеждане“,

"Компютърни системи и автоматизация“,

"Автоматика, информационна и управляваща техника“,

"Енергийни машини и съоръжения“.

По време на срещата с експертите от "АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ студентите ще научат:

- какво представлява проектът за изграждане на нови ядрени мощности,

- какви технологии ще бъдат използвани при изграждането им,

- какви инженерни компетенции са необходими в различните фази – проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и експлоатация,

- какво е мястото на електроинженерите, автоматчиците и специалистите по енергийни машини в проекта,

- какви възможности за стипендии и професионална реализация предлага дружеството,

- как "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ подпомага развитието на младите кадри.