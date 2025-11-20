В 17:30 ч. тази вечер Пантеонът на възрожденците ще бъде осветен в синя светлина.Община Русе се присъединява към националната кампания на ДАЗД "Бъди смел, бъди добър“, насочена срещу насилието над деца и към насърчаване на добротата и смелостта сред младите хора.Инициативата отбелязва годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето и символично напомня значението на защитата и подкрепата за всяко дете.