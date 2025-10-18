Сподели close
Представителите на местните власти, бизнеса и гражданите във Видин, Русе и Перник ще имат възможност да се срещнат с представители на водещите институции по присъединяването на България към еврозоната.

Събитията са част от информационната кампания и в тях се включват експерти от Министерството на финансите, Българската народна банка, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт, както и партньорите ни от Икономическия и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и др. Целта на срещите е да се предостави подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Срещите ще се състоят на 20 октомври в гр. Видин, на 22 октомври – в гр. Русе, а на 24 октомври – в Перник.

Информационните събития ще се излъчват на живо на: evroto.bg и на https://www.facebook.com/zaevrotobg?locale=bg_BG