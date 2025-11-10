Българо-узбекистански бизнес форум ще се проведе тази седмица в Русе
Инициативата се реализира по негово предложение и със съдействието на почетния консул на Молдова в Русе Ставрин Гиноолу. Фокусът на събитието ще бъде поставен върху провеждането на открит и конструктивен диалог за икономическо и търговско сътрудничество. Ще бъдат разгледани възможностите за партньорство в областта на трудовата мобилност и привличането на квалифицирана работна ръка от Република Узбекистан, а също така ще бъде направено и представяне на потенциала на региона ни като водещ за инвестиции, индустриално развитие и междусекторно партньорство.
"Надявам се, че инициативата ще спомогне за укрепване на двустранните отношения между двете държави, а също така и за изграждането на конкретни механизми за сътрудничество в полза на икономиките и гражданите на двете страни“, допълни Драганов.
По данни на Министерството на икономиката и индустрията износът на страната ни за Узбекистан през 2024 година е нараснал с близо 20% и вече достига 63,78 млн. щ.д. По отношение на вноса ни се запазва структурата от предходни периоди и присъстват предимно суровини и продукция от селското стопанство и текстилната промишленост. Данни на БНБ пък показват, че сумарните преки инвестиции от Узбекистан в България към 01 октомври 2024 г. възлизат на 5,7 млн. евро.
В срещата се очаква да участват представители на водещи компании и на правителството на Узбекистан. От българска страна ще присъстват както компании от региона, така и представители на работодателските организации, съобщи областната администрация в крайдунавския град.
