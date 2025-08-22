Буря спря движението по Дунав мост при Русе – Гюргево, но то вече е възстановено

© Възобновено е движението по Дунав мост при Русе – Гюргево след 30-минутно прекъсване. До спирането на трафика се стигна след като един от трите фургона, използвани като място за отдих на работниците, които извършват цялостния ремонт на българския участък на съоръжението, се е завъртял, заради силния вятър.



Фургонът е бил препречил и двете платна на Дунав мост и така е спрял възможността за преминаване на леки и товарни автомобили както към Румъния, така и към България. Георгиев е в постоянен контакт с всички институции, включително с Регионална дирекция "Гранична полиция“ и Областната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението /РДПБЗН/. Осигурен е бил веднага коридор за преминаване на специализиран кран на фирмата изпълнител, който да върне на място фургонът. Моментално са реагирали и работниците на терен.



Георгиев съобщава за множество паднали дървета по републиканската пътна мрежа, както и в различни населени места от региона. Навсякъде се работи по премахването им. Няма сигнали пострадали хора, но има повредени моторни превозни средства. Четири екипа на РДПБЗН в момента са на терен, като три от тях са в града, а един е на място на произшествие на вход в Русе по главния път от София. Там е паднало дърво, което е счупило предното стъкло на движещ се тежкотоварен автомобил към Русе. Това е довело до голяма колона от изчакващи леки коли и камиони.