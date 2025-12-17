Рано сутринта по главния път Русе - Бяла е възникнало пътнотранспортно произшествие, причинено от неспазване на необходимата дистанция между превозните средства, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Движещ се бус е ударил лек автомобил, който се е намирал пред него в същата пътна лента. При инцидента е пострадал пътник от колата - мъж на 32 години. Той е бил транспортиран за преглед в лечебно заведение и след това е освободен за домашно лечение.От полицията призовават водачите да спазват дистанция и да се движат със съобразена скорост, особено по натоварени участъци от пътищата.