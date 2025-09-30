Бягство от полицията завърши с катастрофа в Русе

© Автомобил, опитал да избяга от полицейска проверка е катастрофирал по-миналата нощ. Това е станало след 23 часа на 28 септември, когато патрулен екип на Първо РУ е предприел проверка на лек автомобил "БМВ“ с търговищка регистрация, като е подал светлинен и звуков сигнал за спиране.



Водачът на немското возило обаче не се е подчинил и е увеличил скоростта си, опитвайки се да избяга от полицаите. Патрулът е последвал автомобила през града с включени сирени. Когато БМВ-то се е насочило от ул. "Плиска“ към бул. "Тутракан“ – в посока ГКПП "Дунав мост“, при разклона към ЛВЗ водачът е загубил контрол, колата се е ударила в тролейбусен стълб вдясно от пътното платно и се е завъртяла, спирайки на пътя.



В автомобила са пътували двама младежи – водач на 19 г. и пътник на 16. Пътникът е пострадал с фрактура на дясна ключица, съобщават от ОДМВР - Русе. Установено е, че водачът е неправоспособен.



Алкохолната му проба е била отрицателна. Извършен е оглед на местопроизшествието и е започнато досъдебно производство.