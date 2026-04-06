Днес около 11.00 часа се очаква в Областна администрация – Русе да пристигнат бюлетините за предстоящите предсрочни парламентарни избори. Те ще бъдат докарани в града при засилени мерки за сигурност и ще останат в Областната администрация под денонощна полицейска охрана. На място бюлетините ще бъдат посрещнати от областния управител Орлин Пенков и представители на ръководството на Районната избирателна комисия.

"Няма да си затваряме очите пред нередности и няма да допуснем компромиси с демократичните принципи“, заяви Пенков. Той уверява жителите на областта, че се предприемат всички необходими мерки за недопускане на предизборни манипулации, в т.ч. купуване на гласове и т.нар. корпоративен вот.

Бюлетините, които се предвижда, да бъдат доставени в Русе днес са 177 000.