Бюрото по труда в Русе обяви над 300 свободни работни места
В производствения сектор се търсят 10 общи работници, 10 машинни оператори, 4 електромонтьори, 2 настройчици на металообработващи машини с цифрово управление и 3 техници-механици. Секторът на услугите предлага позиции за 10 санитари, 3 кондуктори, 2 продавачи-консултанти и няколко позиции в хотелиерството и ресторантьорството, предаде Dunavmost.
В сферата на висококвалифицираните специалисти има търсене на счетоводители, медицински персонал и инженери. За медицинския сектор са обявени позиции за 7 медицински сестри, 2 акушерки, 1 лекар и 1 рентгенов лаборант.
Интерес представляват и специализираните работни места като кранист, пълнач, графичен дизайнер, 4D моден дизайнер, продуктов мениджър и специалисти в автомобилната индустрия.
"Пазарът на труда в региона продължава да бъде динамичен, с нарастващо търсене на технически специалисти и квалифицирани работници в различни отрасли на промишлеността," коментират експерти от Дирекцията.
За младите специалисти е в ход програмата "Младежка заетост +", която предлага възможности за стажуване и придобиване на първоначален трудов опит. В рамките на тази програма са обявени позиции за сервитьори, бармани, организатори на експедиция, счетоводители, търговски представители и други.
