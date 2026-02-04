"Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) Русе продължава да работи за активиране на трудовия пазар и по-бързи преходи в заетост. През 2026 залагаме на силно присъствие на работодателите чрез срещи очи в очи с търсещите работа лица. Само до края на месец февруари 2026 сме планирали 6 срещи с утвърдени работодатели - от големия бизнес, и такива, които за пръв път ще се включат в този формат." Това заяви на пресконференция днес Йоана Терзиева, директор на ДБТ Русе.През 2025 г. експертите на ДБТ Русе са провели 22 срещи от типа "Ден на работодателя" и 4 тристранни срещи за специализиран подбор. В резултат от посредничеството през 2025 г. тези работодатели са наели 79 търсещи работа лица (ТРЛ)."Активизираме инструментите "Ателие за търсене на работа" и "Професионално ориентиране" в услуга на регистирираните при нас хора. Очакваме и гостуващи лектори-доброволци от бизнеса и кариерното развитие", допълни Терзиева. През 2025 г. 477 души са били включени в проведени общо 60 ателиета за търсене на работа. 454 души са участвали в 54 групови инициативи за професионално ориентиране.Актуални данни за пазара на труда в района на ДБТ Русе (към м. декември 2025) представи Димитър Димитров, началник отдел "Посреднически услуги". Броят на регистрираните безработни е 2484 лица в края на м. декември, при 2454 средно месечно за годината. Това е с 98 лица повече, спрямо м. декември 2024 г., когато са били 2386.Равнището на безработица на територията на ДБТ Русе, която обслужва общините Русе, Иваново и Сливо поле, е 3,55% в края на декември 2025 г., при 3,5 % средно годишно за 2025 г. През последния месец на миналата година на работа са постъпили 174 души, при 306 средно месечно за годината.Активните програми, финансирани от Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 и по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост представи Йорданка Генчева, началник отдел "Активна политика на пазара на труда".През 2025 г. по проекта са приети 122 заявки от работодатели за 167 работни места. Одобрени са 98 заявки с обявени 129 свободни работни места за младежи. Сключени са 61 договора с работодатели. Наети на работа са 65 младежи.През месец януари 2026 г. продължава действието на проекта, подадени са 17 заявки от работодатели за 22 работни места. Сключени са 10 договора с наети 13 младежи.Работодатели с интерес към проекта могат да подават Заявка за разкриване на работни места и приложенията към нея чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) към Дирекция "Бюро по труда“, на територията на която ще се изпълняват дейностите по проекта.През 2025 г. са насочени към ДБТ приетите и одобрени 34 заявления от лица за включване в проекта. Изготвени са проекти на рамкови договори на одобрените 34 лица, като от тях са сключени 25 договора.През месец януари 2026 г. продължава действието на проекта. Приети и одобрени са още две заявления, по които предстои да се сключат договори.През 2025 г. екипът на ДБТ Русе е разгледал и оценил 112 заявления от безработни лица за получаване на ваучери за обучение, от тях: 69 за обучение по професионална квалификация и 43 за обучение по ключови компетентности. През годината са действали общо 26 курса на обучение. В обученията са включени 72 безработни лица.Продължава изпълнението на Проект "Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица". През 2025 г. експертите от ДБТ Русе са одобрили 1486 от общо обработени 1862 заявления за обучения с ваучери. Проектът има за цел да предостави подкрепа за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение, както и за повишаване на професионалната квалификация и уменията, в това число и дигиталните на заети лица, включително и на самостоятелно заети лица.Продължава изпълнението на Компонент 2 "Обучения за DI-GI умения и компетенции" от Инвестиция C1.I3 -ПЗ "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни". Основната цел е повишаване на дигиталните умения и компетенции на безработни и заети лица.През 2025 г. експертите от ДБТ Русе са одобрили 2437 от общо обработени 2966 заявления за обучения с ваучери по дигитални компетентности."Процесът на преход към евро преминава безпроблемно. Всички договори са превалутирани, разплащанията се извършват без забавяне. През месец януари 2026 г. са разплатени 604 397 евро по договори, финансирани по линия на ПРЧР и НПВУ." Това съобщи началникът на отдел "Разплащания по програми и проекти и финансови дейности" Емилия Мицова."Две годишни събития са включени в календара на ДБТ Русе през 2026: обща трудова борса през месец май и специализирана младежка борса през месец октомври. Този формат се оказва ефективен и във времето на дигитални комуникации, защото дава възможност за срещи лице в лице между търсещите работа и кариерно развитие и работодатели от региона", каза още Йоана Терзиева, директор на ДБТ Русе.През 2025 г. в резултат от установените контакти по време на младежката борса "Кариерни хоризонти", организирана от ДБТ Русе и партньори22 младежи са намерили своя професионален път и са започнали работа. Наели са ги работодатели като двете университетски болници "Канев" и "Медика", компаниите Региоком, Линамар Лайт Металс, Кауфланд България, Антоан Вилл, ГГ Кейбълс енд Уайърс България, както и структури на националните железници.