COVID днес: Върлува ли вирусът още в Русе?

© 22 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са теста. Това показват данните на Единния информационен портал.



Няма регистрирани починали или излекувани за денонощието болни.



В болници за лечение остават 150 пациенти. От тях 12 са в интензивни отделения.



През последните 24 часа не са били поставени ваксини.



Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 5; Варна - 5; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 1; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 0; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 0; Сливен - 0; Смолян - 0; София област - 0; София град - 8; Стара Загора - 2; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.