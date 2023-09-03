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|COVID днес: Върлува ли вирусът още в Русе?
Няма регистрирани починали или излекувани за денонощието болни.
В болници за лечение остават 150 пациенти. От тях 12 са в интензивни отделения.
През последните 24 часа не са били поставени ваксини.
Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 5; Варна - 5; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 1; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 0; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 0; Сливен - 0; Смолян - 0; София област - 0; София град - 8; Стара Загора - 2; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.
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Коментари (4)
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Aнонимен
преди 2 ч. и 2 мин.
0
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 7 ч. и 50 мин.
+1
Aнонимен
преди 8 ч. и 17 мин.
+2
Aнонимен
преди 8 ч. и 25 мин.
+2
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