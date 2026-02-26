очакваното увеличение на цената на водата с между 8% и 15%, което естествено провокира обществен интерес, тъй като това е едно от разходните пера в домакинствата.
В условията на инфлационен натиск и растящи разходи за живот всяка промяна в цената на водоснабдяването се следи внимателно от потребителите. Следи ги и ФОКУС. Преди да се опитаме да ви помогнем да сметнете евентуалния си нов разход, ще обясним следното:
Цената на водата в България не е единна величина, а се определя на база решенията на отделните местни ВиК оператори. Поради тази причина стойностите на услугата се различават в рамките на всички 28 области, тъй като разходите за поддръжка на инфраструктурата, инвестициите в мрежата и регионалните особености влияят върху крайната тарифа. КЕВР взима крайните решения, но разликите в цената за кубик за отдели региони са понякога двойни.
ФОКУС се обърна към статистиката. Последната, публично достъпна такава за потреблението на питейна вода от домакинствата е от 2024 година.
Анализът на данните показва, че средното дневно потребление на вода в страната е около 110 литра на човек. Въпреки това между отделните области се наблюдават съществени различия.
Област Благоевград /149 литра средно на човек/ се откроява като лидер по потребление на питейна вода, като тенденцията вероятно е свързана както с климатичните особености на региона, така и с по-широкото използване на вода за битови дейности като по-често къпане или поливане на зелени площи.
По-високи от средните стойности се наблюдават и в област София /129 литра средно на човек/, където урбанизацията, по-интензивният ритъм на живот и структурата на жилищния фонд създават предпоставки за по-голямо потребление на вода на човек. В големите морски градове като Варна и Бургас / 112, 117 литра средно на човек/ консумацията също остава относително висока, което може да се свърже както с климатичните условия, така и със сезонното натоварване на инфраструктурата и туристическата активност.
Областите Пловдив, Русе и Стара Загора / 104, 112, и 97 литра средно на човек/ се позиционират около средните за страната нива на потребление. Това отразява по-умерени битови модели и по-балансирано използване на водния ресурс, без резки пикове в дневната консумация.
Разликите в потреблението между регионите могат да бъдат обяснени с комбинация от фактори. По-високите температури в някои райони стимулират по-честото използване на вода за охлаждане и лична хигиена. В същото време наличието на дворни пространства и поливането с питейна вода, няма как да ен ви чукне по сметката.
Едно е ясно, увеличаването на цената на водата ще има осезаемо отражение върху месечните разходи на домакинствата, независимо от навиците ни.
Цената на водата скача – колко потребява всеки русенец дневно
© ФОКУС
Още от категорията
/
До 4 март се приемат документи по националната програма за заетост на хората с увреждания в Русе
22.02
Заради зимната обстановка в Русе: Затворени пътища, проблеми с градския и множество сигнали и аварии
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Новият областен управител на Русе Орлин Пенков встъпва в длъжност...
12:05 / 25.02.2026
Авария оставя УМБАЛ "Канев" и десетки жилища без отопление
10:34 / 25.02.2026
Тежка катастрофа с двама ранени затруднява движението преди Дунав...
10:13 / 25.02.2026
Спират движението по "Дунав мост" при Русе
08:45 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.