Цените на недвижимите имоти в Русе и страната отбелязват драстичен скок от над 15 процента през настоящата година. Основният двигател на този ръст е засиленото търсене на жилища, провокирано от очакваното приемане на еврото и стремежа на хората да вложат спестяванията си в сигурни активи."Всички очакват жилищата да поскъпнат, бързат да купят преди празници, но времето свърши, който е купил - купил. Ще видим, когато стане 1 януари", заяви пред БНТ Ивайло Василев, мениджър на агенция за недвижими имоти.Според експертите от бранша, пазарът в крайдунавския град преживява една от най-силните си години, като сделките се сключват в рекордни срокове.Страхът от обезценяване на парите и очакваното поскъпване след въвеждането на единната европейска валута кара много млади семейства да предприемат стъпката към собствен дом именно сега. Сред тях е и Николета Йотова, която заедно с приятеля си живее под наем в Русе, но активно търси собствено жилище."Имаме малка заделена сума, по-скоро ще сме с ипотечен кредит и предпочитаме сега да вземем нещо, понеже цените скачат доста", сподели Николета Йотова.Младото семейство търси просторен дом с добра локация и на разумна цена – комбинация, която става все по-трудна за намиране в условията на "прегрял" пазар.Не само нуждата от дом, но и желанието за инвестиция движи пазара. Брокерите наблюдават тенденция, при която все повече русенци купуват втори имот с цел отдаване под наем, за да защитят парите си от инфлацията."Всеки втори инвестира в имот, който е с цел отдаване под наем", коментира Розмари Митковска, брокер на недвижими имоти.Въпреки масовите притеснения сред гражданите, икономическите експерти не очакват сериозни сътресения или шоково поскъпване единствено заради самата смяна на валутата. Според д-р Петър Пенчев от Русенския университет, ключов фактор ще бъдат лихвените нива, които в България остават под средните за Европейския съюз."Намаляването на кредитния риск на България като държава, освобождаването на европейските източници за финансиране както за физически, така и за юридически лица, ще доведе до намаляване на нивото на лихвите по кредитите. Това от своя страна е закон икономически да провокира и нарастване на търсенето, и мотива в случая за евентуално поскъпване", каза още Петър Пенчев, доктор по икономика към катедра "Икономика и международни отношения" на Русенския университет.Статистиката потвърждава активността на пазара – отпуснатите ипотечни кредити през тази година надхвърлят внушителната сума от 10 милиарда лева, което е поредното доказателство за високия интерес към покупка на недвижима собственост.