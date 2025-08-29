ЗАРЕЖДАНЕ...
|Централната част на Русе се превръща в снимачна площадка за най-новата българска продукция
Сценарият на филма е по едноименния сборник с разкази на писателя Иван Станков, чиито произведения са високо оценявани и многократно награждавани от литературната критика. Филмовият разказ е ситуиран в средата на 30-те години на миналия век във времето между двете световни войни и преплита пет истории за любовта – тъжни и светли, трагични и чисти, изпълнени с драматизъм, цинизъм и надежда. Автор на сценария е писателят Емил Андреев, а режисьор на лентата е Станимир Трифонов. Проектът се реализира със съдействието на Изпълнителна агенция "Национален филмов център“.
Снимачният процес ще се осъществи предимно на ключови локации в централната част на Русе. Предвиждат се краткотрайни ограничения на движението по някои улици, за които гражданите ще бъдат информирани допълнително.
Русенци ще имат възможност да участват като статисти във филма "Вечерна сватба“. За целта ще бъде обявен кастинг, чрез който желаещите ще могат да станат част от масовите сцени и да се докоснат до атмосферата на епохата между двете световни войни, представена в кинолентата.
