Центровете за административно обслужване на Община Русе с ограничено работно време
© Община Русе
В посочения часови диапазон ще бъдат осигурени дежурни гишета за приемане на документи.
Заплащането на готовите документи може да се извършва чрез:
- банков клон на "Инвестбанк" АД;
- интернет банкиране;
- платежно нареждане от касите на "Изипей";
- друг способ, удостоверяващ заплащането на съответната административна услуга.
Община Русе се извинява за причиненото неудобство и благодари за разбирането.
Още от категорията
/
8 нови гимназиални специалности в Русенско за предстоящата учебна година, сред тях и управление на безпилотни летателни апарати
10:20
Областният управител Драгомир Драганов: Няма разливи на нефтопродукти в река Дунав след потъването на кораб във водите край Гюргево
09.02
Пътна полиция - Русе започва прием на заявления за регистрационни номера по избор за серия МВ от 4501 до 5000
06.02
Областната администрация продължава да наблюдава ивицата на река Дунав, засега няма теч на нефтопродукти
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Областният управител Драгомир Драганов: Няма разливи на нефтопрод...
16:51 / 09.02.2026
Зам.-кметът Лазаров: Запълваме дупките от първия възможен момент,...
14:02 / 09.02.2026
Русе с нов Клиничен институт по регенеративна медицина и контрол ...
13:16 / 09.02.2026
Иван Белчев призова русенци на протест срещу придобиването на буф...
12:39 / 09.02.2026
Поредица от катастрофи с пострадали в Русе и Бяла през почивните ...
12:08 / 09.02.2026
Продължава спадът на заболелите от грип в Русенско
11:48 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.