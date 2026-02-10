Община Русе уведомява гражданите, че днес в интервала от 14:30 ч. до 17:30 ч., поради ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, центровете за административно обслужване на Община Русе на пл. "Свобода" 5 и на ул. "Олимпи Панов" 6 няма да работят с пълен капацитет.В посочения часови диапазон ще бъдат осигурени дежурни гишета за приемане на документи.Заплащането на готовите документи може да се извършва чрез:- банков клон на "Инвестбанк" АД;- интернет банкиране;- платежно нареждане от касите на "Изипей";- друг способ, удостоверяващ заплащането на съответната административна услуга.Община Русе се извинява за причиненото неудобство и благодари за разбирането.