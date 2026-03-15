Центърът за безплатна правна помощ в Русе заработи активно
Дейността на центъра се забави, докато адвокатите минат нужното обучение, което се изисква, и се достави техниката. Вече са налице необходимите компютри и офис оборудване, а от началото на март на разположение са и двама адвокати, които осъществяват консултациите, предаде Русе Медиа.
Работното време на центъра е в дните вторник и четвъртък ,като има промяна в часовете – вече е от 11 до 13 часа, а табелата ще бъде подменена в началото на седмицата. През останалото време помещението е на разположение на адвокатите, които го ползват като адвокатска стая за подготовка на текущите си дела в съда.
Още от категорията
На 14 и 15 март "Мартенски музикални дни" продължава: Предстоят новаторски изложби и мащабни концерти със световни солисти
13.03
Десислава Бенкова и Бранимир Стефанов встъпиха в длъжност като заместник областни управители на Русе
12.03
След започването на ремонта на Дунав мост при Русе: Областният управител поиска спешни мерки за облекчаване на трафика
11.03
Иван Белчев: Всеки месец без ремонт на язовир "Николово" означава пропуснати възможности за спорт и туризъм
11.03
Заявления за подвижна избирателна урна и за гласуване по настоящ адрес в Русе ще се приемат до 4 април
10.03
Десетки деца и техните родители засадиха дръвчета на кея в Русе
13:09 / 14.03.2026
Зрелищна катастрофа на пътя за Русе
12:43 / 14.03.2026
Над 400 ученици в Русе създават първия ученически подкаст за граж...
11:32 / 14.03.2026
Русенската управа с важна информация за предстоящите избори
17:59 / 13.03.2026
ГДБОП разби мащабна група за рекет чрез бързи кредити: Действала ...
17:20 / 13.03.2026
Изложба, посветена на силата на музиката, обедини 90 картини на и...
12:10 / 13.03.2026
