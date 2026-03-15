Регионалният център за безплатна правна помощ към Адвокатска колегия-Русе, който се намира в Съдебната палата, заработи активно. Само за седмица той е бил посетен от над 10 души, които са потърсили консултация от юристите, които са сертифицирани за тази услуга.

Дейността на центъра се забави, докато адвокатите минат нужното обучение, което се изисква, и се достави техниката. Вече са налице необходимите компютри и офис оборудване, а от началото на март на разположение са и двама адвокати, които осъществяват консултациите, предаде Русе Медиа.

Работното време на центъра е в дните вторник и четвъртък ,като има промяна в часовете –  вече е от 11 до 13 часа, а табелата ще бъде подменена в началото на седмицата. През останалото време помещението е на разположение на адвокатите, които го ползват като адвокатска стая за подготовка на текущите си дела в съда.