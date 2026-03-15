Регионалният център за безплатна правна помощ към Адвокатска колегия-Русе, който се намира в Съдебната палата, заработи активно. Само за седмица той е бил посетен от над 10 души, които са потърсили консултация от юристите, които са сертифицирани за тази услуга.Дейността на центъра се забави, докато адвокатите минат нужното обучение, което се изисква, и се достави техниката. Вече са налице необходимите компютри и офис оборудване, а от началото на март на разположение са и двама адвокати, които осъществяват консултациите, предаде Русе Медиа.Работното време на центъра е в дните вторник и четвъртък ,като има промяна в часовете – вече е от 11 до 13 часа, а табелата ще бъде подменена в началото на седмицата. През останалото време помещението е на разположение на адвокатите, които го ползват като адвокатска стая за подготовка на текущите си дела в съда.