Във връзка с предстоящо актуализиране на програмен софтуер, Община Русе уведомява своите жители, че на 9 януари няма да се извършват административни услуги по гражданско състояние и заплащане на местни данъци и такси в Центъра за комплексно административно обслужване, намиращ се в бл. "4" в кв. "Дружба" 3.Мярката е необходима с цел техническо надграждане на използваните системи, като през посочения ден ще се извършват планирани дейности по обновяване и настройка на софтуера, което налага временното ограничение.Обработката на административни услуги и заплащането на местни данъци и такси ще бъде възобновена от понеделник, 12 януари.